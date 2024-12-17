ВР підтримала зміни до Податкового кодексу про звільнення від ПДВ для певних категорій

Він зазначив, що зміни передбачають:

Як повідомив народний обранець Олексій Гончаренко, йдеться про законопроєкт №12266.

Верховна Рада підтримала в цілому внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування ПДВ.

Від ПДВ звільнятимуться складові для ремонту дронів, а зібрані волонтерами кошти не оподатковуватимуться.

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