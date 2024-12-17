ВР підтримала зміни до Податкового кодексу про звільнення від ПДВ для певних категорій

Верховна Рада підтримала в цілому внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування ПДВ.
Як повідомив народний обранець Олексій Гончаренко, йдеться про законопроєкт №12266.
Він зазначив, що зміни передбачають:
- Звільнення від ПДВ імпорту складових для виробництва та ремонту дронів – критично важливих для оборони України.
- Зібрані волонтерами кошти, передані на благодійність, не оподатковуються.
- Благодійні фонди можуть допомагати військовим без втрати статусу неприбуткової організації.
- Пільги для українського кінематографу продовжені до кінця воєнного стану.
- Передбачена дерегуляція ринку вживаних авто та уточнення правил оподаткування.
- Також у документі йдеться про фіскалізацію грального бізнесу для посилення контролю.
331 депутат аідтримав документ.