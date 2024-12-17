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ВР підтримала зміни до Податкового кодексу про звільнення від ПДВ для певних категорій

Від ПДВ звільнятимуться складові для ремонту дронів, а зібрані волонтерами кошти не оподатковуватимуться. 

ВР підтримала зміни до Податкового кодексу про звільнення від ПДВ для певних категорій
Верховна Рада
Фото: з відкритих джерел

Верховна Рада підтримала в цілому внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування ПДВ. 

Як повідомив народний обранець Олексій Гончаренко, йдеться про законопроєкт №12266.  

Він зазначив, що зміни передбачають: 

  • Звільнення від ПДВ імпорту складових для виробництва та ремонту дронів – критично важливих для оборони України.
  • Зібрані волонтерами кошти, передані на благодійність, не оподатковуються.
  • Благодійні фонди можуть допомагати військовим без втрати статусу неприбуткової організації.
  • Пільги для українського кінематографу продовжені до кінця воєнного стану.
  • Передбачена дерегуляція ринку вживаних авто та уточнення правил оподаткування.
  • Також у документі йдеться про фіскалізацію грального бізнесу для посилення контролю.

 331 депутат аідтримав документ.

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