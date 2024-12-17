Головне за ніч та ранок вівторка, 17 грудня: атака дронів на Київ, 245 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 245 бойових зіткнень, бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, підрив генерала у Москві.

Захисники неба збили 20 ворожих ударних дронів із 31-го запущеного Росією. 10 безпілотників локаційно втрачені. Район запусків дронів – це Брянськ та Орел у РФ.

Як повідомили у Повітряних силах, станом на 12.00 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях.

Унаслідок активної протидії Сил оборони 10 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Один БпЛА – в повітрі.

Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу Сили оборони відбили 245 ворожих атак, 68 із них на Курщині.

52 бої відбулися на Покровському напрямку.

Ракетні війська Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт російських загарбників.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1600 ворожих солдатів. Від початку вторгнення Сили оборони знищили близько 765 110 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Унаслідок ранкової атаки дронів по Києву зафіксовано падіння уламків в чотирьох районах столиці, повідомляє КМВА.

Докладніше – в новині.

Унаслідок вибуху в Москві загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кирилов, який наказував застосовувати хімічну зброю проти ЗСУ, пише Astra.

Подія трапилася на Рязанському проспекті у столиці РФ. Також повідомляють, що на місці помер помічник Кирилова, ім'я якого не вказують. За словами мешканців, вибух пролунав, коли чоловіки виходили з дому. Мешканці ЖК припускають, що вибуховий пристрій було вмонтовано у самокат, що стояв біля будинку.

Згодом у РФ офіційно підтвердили смерть генерала.

Напередодні СБУ заочно повідомила про підозру Ігорю Кіріллову у кримінальній справі і відповідальний за масове застосування забороненої хімічної зброї у війні проти України.

Більше інформації – в новині.

Ліквідація у Москві начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кирилова є справою СБУ, повідомили джерела LB.ua.

“Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча”, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з візитом делегації Панафриканського парламенту до тимчасово окупованої Росією території Донецької області України.

У складі делегації Панафриканського парламенту входили представники Ефіопії, Танзанії, Малаві, Уганди, Південного Судану, Коморських островів, Екваторіальної Гвінеї, Джибуті, Есватіні, Замбії, Сомалі та Мозамбіку. “Взявши участь у російській пропагандистській акції, африканські парламентарі виявили грубу неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України та знехтували основоположними принципами міжнародного права”, - наголосили в МЗС.

У зовнішньодипломатичному відомстві зазначили, що зроблені ними в ході цього візиту заяви про протидію колоніалізму є повним абсурдом.

Крім того, візит африканської делегації суперечить духу дружби та взаємної поваги, якими характеризуються відносини України з державами Африканського континенту. Також він завдає серйозної шкоди репутації Панафриканського парламенту, створеного у 2004 році у якості одного з органів Африканського Союзу.

Докладніше – в новині.

Проєкт "Наші гроші" повідомляє про замовлення комунальним підприємством "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" Київської міської державної адміністрації спорудження дороги до аеропорту "Київ-Жуляни", який, як і решта летовищ України, на час війни призупинив діяльність.

Згідно з документацією на сайті системи Prozorro, переможцем тендеру став консорціум "Мостадор Груп", а вартість будівництва першої черги складе 1,47 мільярда гривень. За ці гроші до липня 2026 року підрядник має звести 2,8 кілометра дороги від проспекту Валерія Лобановського до аеропорту у Солом'янському районі столиці. При цьому у проєкт не закладено покриття інфляційних ризиків.

Під час тендеру була відхилена дешевша пропозиція з боку компанії "Укратоменергобуд".

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!