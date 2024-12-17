Армія ворога за добу втратила 1600 солдатів

Упродовж доби Сили оборони знищили 1600 окупантів, 4 ворожі танки, 15 бойових броньованих машин та 8 артилерійських систем.
Про таке повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 765 110 (+1600) осіб,
- танків ‒ 9567 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19751 (+15) од,
- артилерійських систем – 21159 (+8) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1025 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20406 (+34),
- крилаті ракети ‒ 2943 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31550 (+70) од,
- спеціальна техніка ‒ 3650 (+0).
Дані уточнюються.