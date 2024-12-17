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Армія ворога за добу втратила 1600 солдатів

Від початку вторгнення Сили оборони знищили близько 765 110 окупантів.

Армія ворога за добу втратила 1600 солдатів
Війна із Росією
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 1600 окупантів, 4 ворожі танки, 15 бойових броньованих машин та 8 артилерійських систем. 

Про таке повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 765 110 (+1600) осіб,
  • танків ‒ 9567 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19751 (+15) од,
  • артилерійських систем – 21159 (+8) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1025 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20406 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 2943 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31550 (+70) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3650 (+0).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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