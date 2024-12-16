Російська армія атакувала 8 громад Сумщини

Сьогодні, 16 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 72 вибухи.

Зокрема, по Білопільській громаді росіяни били з мінометів, артилерії та дронами.

Великописарівську громаду армія РФ атакувала НУРСами з вертольту, дронами та мінометами.

Середино-Будську та Глухівську громади окупанти атакували дронами, а Хотінську - дронами та СПГ-9.

По Юнаківській громаді російські військові били з артилерії, а по Есманьській - з мінометів.