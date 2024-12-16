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Зеленський: жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні; єдина причина – це божевілля Путіна

Сили оборони України та розвідка з’ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені ще й корейці.

Зеленський: жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні; єдина причина – це божевілля Путіна
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Головком Сирський зробив доповідь щодо ситуації на фронті, особливо на Донеччині, а також щодо ситуації в районах Курської операції. Зокрема, головком доповів щодо участі солдатів з КНДР у боях на боці російської армії. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Є багато деталей і щодо знищення цих сил. За попередніми даними, росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців. Сили оборони України та наша розвідка з’ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені ще й корейці. На жаль, доводиться оборонятися ще й від них. Хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина – це божевілля Путіна, яке охопило Росію та підживлює цю війну”, - сказав Зеленський. 

Президент України розповів, що ЄС прийняв важливий 15-й пакет санкцій, серед іншого є санкції проти тіньового танкерного флоту, який Росія використовує, щоб фінансувати агресію. Важливим кроком є  накладення санкцій на всі російські танкери, усі компанії та фізичні особи, які допомагають Росії фінансувати війну. 

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Як розповів Володимир Зеленський, глава уряду доповів, що 20 млрд доларів коштів від заморожених російських активів уже у Світовому банку на рахунку. Також є конкретні програми з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), і у наступному році ми зможемо додати додатковий обсяг енергії завдяки тільки цим програмам з ЄБРР. Є також і додаткові кошти на програми енергоефективності. 

Голова держави зауважив, що Україна поступово погоджує з нашими дипломатами нові призначення послів та заміни в дипломатичному корпусі. Він запевнив, що зовнішньополітична робота наступного року буде ще більш напруженою, ніж цьогоріч, і має бути сильною. 

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