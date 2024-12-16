Зеленський: жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні; єдина причина – це божевілля Путіна

Сили оборони України та розвідка з’ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені ще й корейці.

Головком Сирський зробив доповідь щодо ситуації на фронті, особливо на Донеччині, а також щодо ситуації в районах Курської операції. Зокрема, головком доповів щодо участі солдатів з КНДР у боях на боці російської армії.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Є багато деталей і щодо знищення цих сил. За попередніми даними, росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців. Сили оборони України та наша розвідка з’ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені ще й корейці. На жаль, доводиться оборонятися ще й від них. Хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина – це божевілля Путіна, яке охопило Росію та підживлює цю війну”, - сказав Зеленський.

Президент України розповів, що ЄС прийняв важливий 15-й пакет санкцій, серед іншого є санкції проти тіньового танкерного флоту, який Росія використовує, щоб фінансувати агресію. Важливим кроком є накладення санкцій на всі російські танкери, усі компанії та фізичні особи, які допомагають Росії фінансувати війну.

Як розповів Володимир Зеленський, глава уряду доповів, що 20 млрд доларів коштів від заморожених російських активів уже у Світовому банку на рахунку. Також є конкретні програми з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), і у наступному році ми зможемо додати додатковий обсяг енергії завдяки тільки цим програмам з ЄБРР. Є також і додаткові кошти на програми енергоефективності.

Голова держави зауважив, що Україна поступово погоджує з нашими дипломатами нові призначення послів та заміни в дипломатичному корпусі. Він запевнив, що зовнішньополітична робота наступного року буде ще більш напруженою, ніж цьогоріч, і має бути сильною.