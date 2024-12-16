Міндовкілля: збитки від витоку мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі можуть перевищувати 14 млрд доларів

Попередньо, збитки від витоку мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі можуть перевищувати 14 млрд доларів.

Про це розповіла міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук, повідомляє Укрінформ.

“За попередньою інформацією, один із танкерів перевозив 4300 тонн мазуту. Щойно якраз провели нараду з міністрами захисту довкілля Болгарії та Румунії, які теж дуже стурбовані ситуацією, що сталася, і також із країнами Чорноморського регіону. І за їхньою інформацією, і попередньо за нашою, цей об'єм може бути набагато більше, ніж 4300 тонн”, - сказала Гринчук.

Вона зауважила, що зараз тривають роботи із визначення збитків, до яких призвела аварія.

Мінекології намагається оцінити збитки і змоделювати наслідки для прибережних зон і акваторії Чорного моря. Над цим також працюють експерти Українського наукового центру інституту моря та Держекоінспекції.

Ключові загрози – забруднення прибережних екосистем, зокрема, території природних заповідників та інших територій, що знаходяться в Керченській затоці. Крім того, існує великий ризик потрапляння цієї нафтової плівки і на інші території Кримського узбережжя.

“Так само ми, щойно якраз обмінялися інформацією з нашими колегами з інших країн і щодо космічних знімків для того, щоб можна було хоч якось більш достовірну інформацію мати”, - наголосила міністерка.

На думку Гринчук, росіяни навряд чи вживатимуть якихось заходів для ліквідації наслідків екологічної катастрофи.