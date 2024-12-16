ГУР: на Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців
ГУР: на Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
У Грузії на гірськолижному курорті загинули 12 працівників ресторану
У Грузії на гірськолижному курорті загинули 12 працівників ресторану
Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
Диверсійний вимір війни
Диверсійний вимір війни
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
ГоловнаСуспільствоВійна

Міндовкілля: збитки від витоку мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі можуть перевищувати 14 млрд доларів

Об’єм витоку мазуту може значно перевищувати 4,3 тис. тонн. 

Міндовкілля: збитки від витоку мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі можуть перевищувати 14 млрд доларів
Аварія російського танкера у Чорному морі
Фото: Скріншот

Попередньо, збитки від витоку мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі можуть перевищувати 14 млрд доларів.

Про це розповіла міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук, повідомляє Укрінформ.

“За попередньою інформацією, один із танкерів перевозив 4300 тонн мазуту. Щойно якраз провели нараду з міністрами захисту довкілля Болгарії та Румунії, які теж дуже стурбовані ситуацією, що сталася, і також із країнами Чорноморського регіону. І за їхньою інформацією, і попередньо за нашою, цей об'єм може бути набагато більше, ніж 4300 тонн”, - сказала Гринчук.

Вона зауважила, що зараз тривають роботи із визначення збитків, до яких призвела аварія.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Мінекології намагається оцінити збитки і змоделювати наслідки для прибережних зон і акваторії Чорного моря. Над цим також працюють експерти Українського наукового центру інституту моря та Держекоінспекції. 

Ключові загрози – забруднення прибережних екосистем, зокрема, території природних заповідників та інших територій, що знаходяться в Керченській затоці. Крім того, існує великий ризик потрапляння цієї нафтової плівки і на інші території Кримського узбережжя.

“Так само ми, щойно якраз обмінялися інформацією з нашими колегами з інших країн і щодо космічних знімків для того, щоб можна було хоч якось більш достовірну інформацію мати”, - наголосила міністерка.

На думку Гринчук, росіяни навряд чи вживатимуть якихось заходів для ліквідації наслідків екологічної катастрофи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies