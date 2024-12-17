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Умєров розповів про завершення першого етапу створення "патронатних служб" для військовослужбовців

Вони також будуть у військових частинах, шпиталях і ТЦК.

Умєров розповів про завершення першого етапу створення "патронатних служб" для військовослужбовців
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Міноборони завершило перший етап створення служб соціального супроводу військовослужбовців у ЗСУ.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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За його словами, ці підрозділи більше відомі як «патронатні служби» і працюватимуть для підтримки військових та їхніх сімей, що потребують юридичної, психологічної, медичної та іншої допомоги.

«Система супроводу була запроваджена з 1 жовтня 2024 року за моєю ініціативою та ініціативою Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського. Уже сьогодні вона впроваджена на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях у бригадах, полках, флотиліях та окремих батальйонах», - додав міністр.

Умєров зазначив, що «патронатні служби» також будуть у військових частинах, шпиталях і ТЦК.

«Окрім того, ми працюємо над підготовкою фахівців для цієї служби. У вересні відбувся перший навчальний курс, який буде оновлено та розширено на основі отриманого досвіду», - додав глава Міноборони.

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