Зеленський: потрібна повна реалізація домовленостей щодо постачання ППО, потрібно ще 12–15 систем

Глава держави нагадав, що на саміті НАТО у Вашингтоні Україні пообіцяли значну кількість систем ППО як компенсацію за неможливість на тому етапі запросити країну до Альянсу.

Україні потрібна повна реалізація домовленостей про постачання ППО, зокрема тих, що були досягнуті на саміті НАТО у Вашингтоні. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн-звернення до саміту країн – учасниць Joint Expeditionary Force, передає Офіс президента.

Глава держави відзначив рішення ЄС про нові санкції проти Росії та рішучість країн, особливо держав Балтії та Північної Європи, щодо обмеження тіньового танкерного флоту РФ. Володимир Зеленський закликав іще більше посилювати цей санкційний тиск, адже танкери допомагають російському диктатору фінансувати війну проти України.

Окремо Президент наголосив на масованих ракетних ударах по українській енергетичній інфраструктурі. Минулої п’ятниці РФ застосувала 94 ракети та майже 200 ударних дронів. Саме тому Україні потрібна надійна гарантія захисту від повітряного терору.

“Нам потрібна повна реалізація домовленостей щодо постачання систем ППО, зокрема тих, що були досягнуті на саміті НАТО у Вашингтоні. Ми пам’ятаємо, що як компенсацію за неможливість запросити Україну до Альянсу на тому етапі нам пообіцяли значну кількість систем ППО. Я прошу вашої допомоги, щоб це було виконано”, – зазначив Зеленський.

За словами Глави держави, щоби повністю захистити Україну від російських ракетних ударів, потрібно ще 12–15 систем, крім обіцяних на саміті, і партнери про це знають.