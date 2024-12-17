Зеленський: ​Україна готова до членства в Об'єднаних експедиційних силах

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати над зміцненням зв'язків і повноцінним членством в Об'єднаних експедиційних силах.

Про це він сказав під час звернення до саміту країн-учасниць Joint Expeditionary Force.

"Кожен новий місяць цієї боротьби між Росією та вільним світом доводить важливість координації наших зусиль. Нам усім потрібно триматися разом. Росія продовжуватиме ескалацію своїх загроз доти, доки не зможе собі це дозволити. Тому нам потрібно більше спільної роботи, більше скоординованих кроків і зусиль. Ми маємо зміцнювати всі наші формати співпраці, зокрема, Об'єднані експедиційні сили. Україна готова до більшої взаємодії та приєднання до JEF як член", - наголосив Зеленський.

"Сказав це під час звернення до саміту країн – учасниць Joint Expeditionary Force. Це військове партнерство об’єднує Велику Британію, Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Нідерланди, Норвегію, Швецію та створене для швидкого реагування на кризи й виконання експедиційних операцій", - додав він.

На саміті в Таллінні лідери країн підписали спільну заяву, в якій підтримують основні принципи Плану перемоги Зеленського та висловлюють прихильність до співпраці з Україною в його реалізації.

"Ми підтримали основні принципи Плану перемоги, який запропонував президент Володимир Зеленський, і працюємо з Україною, щоб сприяти його реалізації. Ми підтвердили, що всеосяжний, справедливий і міцний мир потребує повного і беззастережного виведення всіх російських військ і військових активів з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - ідеться в тексті, оприлюдненому на сайті естонського уряду.

Лідери також заявили, що віддані підтримці України на її незворотному шляху до членства в НАТО.

JEF - це формат оборонної співпраці, який очолює Сполучене Королівство, до якого, крім Естонії, входять Нідерланди, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія та Ісландія. Ідея JEF полягає в тому, щоб надати першу допомогу до того, як буде оголошено статтю 5 НАТО. Заходи реагування на кризи, розроблені в рамках JEF, доповнюють діяльність НАТО.