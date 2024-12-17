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Між Берліном та Парижем запустили прямий швидкісний потяг

Поїздка з однієї столиці в іншу триватиме лише 8 годин.

Між Берліном та Парижем запустили прямий швидкісний потяг
Фото: Deutsche Welle

У понеділок Deutsche Bahn запустила перший швидкісний маршрут між Берліном та Парижем. Потяг категорії ICE долає дистанцію у 1100 кілометрів за 8 годин.

Як пише Deutsche Welle, мер Берліна Кай Вегнер назвав нове сполучення "символом німецько-французької дружби". За підрахунками транспортних експертів, попит на швидкий наземний транспорт між двома найбільш населеними країнами Євросоюзу постійно зростає. 

У Німеччині новий експрес розглядають також як шанс для Deutsche Bahn поліпшити свою репутацію: у листопаді компанія-перевізник визнала, що лише 60% її потягів міжміського сполучення прибувають на станції призначення вчасно. 

Вартість квитка з Берліна до Парижа чи назад становитиме від 25 до 100 євро - залежно від класу вагону.

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