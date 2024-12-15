Сьогодні в перший рейс вирушив новий потяг із Києва до Будапешта

Він зупинятиметься у Львові, Славську, Мукачеві, Чопі, Захоні, Ньїредьгазі, Дебрецені та Сольноку.

Сьогодні, 15 грудня, вирушив у перший рейс потяг №9/10 Київ – Будапешт Transcarpathia – на нього вже продано майже 2 тисячі квитків.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

На своєму шляху потяг долатиме 1170 кілометрів. Він зупинятиметься у Львові, Славську, Мукачеві, Чопі, Захоні, Ньїредьгазі, Дебрецені та Сольноку.

Найзатребуванішими традиційно виявились вихідні напередодні Різдва та Нового року.

"Цей поїзд вже має особливу історію через тривалість і складність роботи по його запуску. Але спільні дипломатичні зусилля двох міністерств і двох залізниць допомогли віднайти рішення – і в результаті поїзд №9/10 Київ – Будапешт став останнім у розробці розкладу руху угорських залізниць", – прокоментував віцепремʼєр-міністр Олексій Кулеба.

Нагадаємо, що цей поїзд дасть можливість зручної пересадки на авіарейси одного з найбільших аеропортів регіону, а також на поїзди до Відня, Зальцбурга, Інсбрука, Мюнхена, Цюриха та інших європейських міст.

"Рейс носить назву «Transcarpathia» та вирушатиме з вокзалу станції Київ-Пасажирський під звуки «Угорської рапсодії №2» Ференца Ліста, а з вокзалу Будапешт-Келеті - під легендарну мелодію «Києве мій»", - зазначили в УЗ.