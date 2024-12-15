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Росіяни намагаються вербувати банківських боржників до лав ЗС РФ

Тим боржникам, чий близький родич укладе контракт із ЗС РФ, "пробачать" кредит.

Росіяни намагаються вербувати банківських боржників до лав ЗС РФ
Фото: Центр національного спротиву

Російські окупанти обіцяють списати борги за кредитами у разі укладання боржником або його родичем контракту з армією РФ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Представники окупаційних адміністрацій обдзвонюють банківських боржників та членів їх сімей аби набрати людей для виконання мобілізаційного плану на тимчасово захоплених територіях. 

Росіяни  обіцяють навіть пробачити кредити тим, чий близький родич укладе контракт.

"Кремль завжди використовує створену його діями бідність для вербування людей на війни імперії. Проте наразі кількість охочих укладати контракт з армією рф на ТОТ критично низька", — кажуть у спротиві.

Центр національного спротиву наголошує, що вербування населення окупованих територій на війну проти Батьківщини є порушенням міжнародного права й всі дотичні до цього процесу понесуть покарання.

  • Чоловіків на ТОТ УКраїни змушують не тільки підписувати контракти із міністерством нападу РФ, але й мобілізовують. 
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