Росіяни намагаються вербувати банківських боржників до лав ЗС РФ

Російські окупанти обіцяють списати борги за кредитами у разі укладання боржником або його родичем контракту з армією РФ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Представники окупаційних адміністрацій обдзвонюють банківських боржників та членів їх сімей аби набрати людей для виконання мобілізаційного плану на тимчасово захоплених територіях.

Росіяни обіцяють навіть пробачити кредити тим, чий близький родич укладе контракт.

"Кремль завжди використовує створену його діями бідність для вербування людей на війни імперії. Проте наразі кількість охочих укладати контракт з армією рф на ТОТ критично низька", — кажуть у спротиві.

Центр національного спротиву наголошує, що вербування населення окупованих територій на війну проти Батьківщини є порушенням міжнародного права й всі дотичні до цього процесу понесуть покарання.