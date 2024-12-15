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СБУ разом із Силами оборони знищили російський потяг із 40 цистернами пального на Запоріжжі, — джерела

Мінус 40 цистерн російського пального на 4 млн доларів.

СБУ разом із Силами оборони знищили російський потяг із 40 цистернами пального на Запоріжжі, — джерела
Фото: з відкритих джерел

СБУ спільно із Силами безпілотних систем, ГУР МО Силами спецоперацій та ОСУВ "Таврія" провели унікальну спецоперацію по знищенню ворожого потяга з пальним на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили джерела LB.ua

"14 грудня СБУ разом із ОСУВ "Таврія", ГУР, ССО та СБС провела унікальну багатоетапну спецоперацію. Ціль — перерізати логістичні шляхи постачання пального із Криму на тимчасово окуповані території Запоріжжя", — інформують джерела. 

Спершу, 13-те Головне управління Департаменту військової контррозвідки СБУ організувало диверсію з підриву колій під час руху поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району. 

Коли він зупинився і почалося горіння частини цистерн, в гру вступили РСЗО HIMARS ОСУВ "Таврія". Ракети вразили локомотив і крайні вагони, щоб ворог не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива.

У результаті спецоперації знищено локомотив та 40 вагонів-цистерн, а також на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська.

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