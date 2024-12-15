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Внаслідок атаки РФ у Дніпропетровській області є руйнування

Пошкоджені два будинки, автівка, газогін та лінія електропередач.

Внаслідок атаки РФ у Дніпропетровській області є руйнування
Фото: Сергій Лисак

У ніч на 15 грудня російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Внаслідок атаки є руйнування.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Відомо, що пізно ввечері 14 грудня та сьогодні вранці у Дніпропетровській області працювали сили протиповітряної оборони. Бійці Повітряного командування "Схід" знищили над регіоном три російські "Шахеди".

Через російську атаку є пошкодження у приватному секторі у Дніпровському районі. Пошкоджені два будинки, автівка, газогін та лінія електропередач.

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