Уранці, 15 грудня, безпілотники атакували базу ОМОНу та другого полку Патрульно-постової служби поліції особливого призначення у столиці Чечні Грозному.

Про це інформує ТГ-канал чеченського спротиву Niyso.

Повідомляється про щонайменше 5 вибухів. Також повідомлялося про падіння близько 2 безпілотників у районі Грозного. Відомо, що один безпілотник атакував другий полк патрульно-постової служби поліції особливого призначення, тоді як інший – базу ОМОНу.

За даними телеграм-каналів, крім бази ОМОНу і 2-го полку, дрон також упав на військову базу, звідки зазвичай відправляють в Україну людей. Розташована вона поруч із територією колишньої 9-ї міської лікарні.

У Телеграм-каналі оприлюднили відео із кадрами удару одного з безпілотників по базі ОМОНу.