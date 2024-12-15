Російські війська вдарили по соціальній та транспортній інфраструктурі Херсонщини

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опилися 38 населених пунктів Херсонської області. Ворог атакував житлові будинки, лінії електропередач та соціальну інфраструктуру.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожими обстрілами опинилися Кізомис, Станіслав, Томина Балка, Новодмитрівка, Дар'ївка, Федорівка, Шляхове, Новоолександрівка, Широка Балка, Антонівка, Нововоронцовка, Комишани, Гончарне, Качкарівка, Червоний Маяк, Садове, Білозерка, Приозерне, Придніпровське, Берислав, Томарине, Львове, Понятівка, Саблуківка, Гаврилівка, Іванівка, Осокорівка, Токарівка, Вірівка, Михайлівка, Миколаївка, Зміївка, Республіканець, Веселе, Тягинка, Одрадокам'янка, Козацьке та місто Херсон.

Армія РФ била по соціальній та транспортній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема окупанти пошкодили 2 багатоповерхівки та 23 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчу споруду, станцію техобслуговування, гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.