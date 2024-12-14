Умєров зустрівся з делегацією США щодо питання кібербезпеки

За словами міністра, Україна прагне максимально перейняти досвід США у протидії цифровим загрозам.

14 грудня міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч із делегацією США на чолі з послом з особливих доручень Державного департаменту Натаніелєм Фіком.

За словами Умєрова, до обговорення також долучилися директор Департаменту військових інновацій США Даг Бек та посол США в Україні Бріджит Брінк.

Сторони обговорили питання кібербезпеки і, як підкреслив Умєров, Україна прагне максимально перейняти досвід США у протидії цифровим загрозам.

«Маємо успішний приклад співпраці з американськими експертами з команди Hunt Forward, завдяки якій спільно виявляємо вразливості наших цифрових систем і підсилюємо захист. Водночас наша держава вже демонструє, що здатна не лише навчатися, але й ділитися власними передовими напрацюваннями», - додав міністр.

Також Міноборони представило американцям цифрові рішення, як-от застосунки «Армія+» та «Резерв+», систему DELTA, створення Центру реагування на кіберінцидент.

«Домовилися з Натаніелєм Фіком та Дагом Беком про подальше поглиблення співпраці між Україною та США у сфері кібербезпеки. Пріоритети – збільшення інвестицій у наші інновації, посилення цифрової інфраструктури, невразливої до атак агресора, та впровадження новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту», - підсумував Умєров.