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В Росії автобус з пораненими окупантами врізався в “Урал” з іншими військовими, є загиблі

Сталося лобове зіткнення.

В Росії автобус з пораненими окупантами врізався в “Урал” з іншими військовими, є загиблі
Фото: скрін

У Воронезькій області Росії автобус із пораненими на війні російськими окупантами врізався в “Урал” з іншими військовими. 5 військовослужбовців загинуло, 46 поранено, повідомляє видання Astra із посиланням на джерела. 

ДТП сталося напередодні, 13 грудня, близько 23 години вечора на трасі “Вороніж – Луганськ” у Кам'янському районі Воронезької області. 

"Урал" з російськими військовими здійснив лобове зіткнення з автобусом з іншими російськими військовими. В автобусі перевозилися військовослужбовці, які отримали поранення на війні з Україною. Про це повідомили джерела в екстрених службах регіону, а також очевидці аварії.

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Внаслідок ДТП загинули обидва водії. Також загинув 1 поранений військовослужбовець з автобуса та 2 військовослужбовці з “Уралу”. 46 російських військовослужбовців поранено. Інформація про ДТП також з’явилася без деталей у місцевих пабліках, офіційні особи аварію не коментували.

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