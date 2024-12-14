Папа Римський Франциск висловив солідарність з народом України, який страждає від війни та прагне досягнути миру.

13 грудня у Ватикані Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся із Папою Римським Франциском.

Як йдеться у повідомленні пресслужби ПЦУ, зустріч відбулася у бібліотеці Апостольського палацу, де понтифік офіційно приймає гостей.

Митрополит Епіфаній розповів LB.ua, що зустріч пройшла дуже гарно і тепло.

Предстоятель Православної Церкви України привітав понтифіка з 55-літтям священицького рукоположення, а також подякував за гуманітарні ініціативи Святого Престолу, спрямовані на допомогу постраждалим від російської агресії проти України, українським біженцям та вимушеним переселенцям.

Митрополит Епіфаній висловив вдячність за особисте сприяння Папи Франциска у питаннях звільнення українських військовополонених та повернення в Україну депортованих російською владою дітей.

Фото: Пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви Делегація ПЦУ на аудієнції у Папи Римського Франциска

Також Предстоятель Православної Церкви України підкреслив, що наша держава пишається плідною міжрелігійною та міжконфесійною співпрацею, прикладом якої є Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій.

Епіфаній розповів, що перед приїздом до Ватикану відбулася зустріч у Варшаві, яку організували Конференція Європейських Церков та Польська екуменічна рада.

"Ми у складі Ради мали плідні зустрічі у Києві з Вашими представниками кардиналом Пароліном і кардиналом Дзуппі. Для нас важливо, щоби християни і всі люди доброї волі продовжували єднатися у протидії злу, у протидії несправедливій російській агресії проти України, в осудженні воєнних злочинів та актів геноциду", – наголосив предстоятель ПЦУ.

Фото: Пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви Митрополит Епіфаній у Ватикані

Блаженнійший Митрополит Епіфаній розповів Папі Франциску про майбутні богослужіння, які він звершить в Римі та в Барі.

"За підтримки Італійської митрополії Вселенського Патріархату та особисто митрополита Полікарпа ми матимемо можливість тут, в Римі, в храмі святого Феодора зібрати українців для молитви про Україну. А в понеділок ми будемо мати можливість у базиліці святителя Миколая в Барі за люб’язною згодою Римсько-Католицької Церкви служити Божественну літургію біля мощей цього великого святого, якого дуже шанують християни Сходу і Заходу", – зазначив він.

Папа Римський Франциск висловив солідарність з народом України, який страждає від війни та прагне досягнути миру.

На завершення зустрічі Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній подарував Святійшому Отцю Папі Римському Франциску панагію із образом Богородиці «Спасіння римського народу», виготовлену українськими майстрами. На її зворотній стороні якої вигравіювано латинською мовою слова з Послання до Римлян: «Отже, будемо шукати те, що служить мирові і взаємному повчанню» (Рим. 14:19).

А Папа Франциск подарував Митрополиту Епіфанію художньо відтворений образ Богородиці «Спасіння римського народу», свої книги та пам’ятну медаль на честь дванадцятого року понтифікату.

Фото: Пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви Митрополит Епіфаній і Папа Римський обмінялися подарунками

Фото: Пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви Митрополит Епіфаній і Папа Римський обмінялися подарунками