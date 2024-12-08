​Папа Римський закликав до Різдва припинити вогонь на усіх фронтах

Сьогодні, 8 грудня, Папа Римський Франциск закликав до Різдва припинити вогонь а на усіх фронтах у світі, у тому числі і в Україні.

Про це пише Vatican News.

"І далі молімося за мир у стражденній Україні, на Близькому Сході – в Палестині, Ізраїлі, Лівані, а тепер і в Сирії, – в М'янмі, в Південному Судані та скрізь, де люди страждають від війни та насильства. Я звертаюся із закликом до правителів і міжнародної спільноти, щоб ми дійшли до свята Різдва з припиненням вогню на всіх фронтах війни", – сказав папа, виголошуючи промову із вікна Апостольського палацу у Ватикані.

Також він помолився за засуджених до страти в США, щоб їхнє покарання було змінене.