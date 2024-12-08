Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Зеленський після перемовин із Трампом заявив, що обраний президент США «налаштований рішуче»
Зеленський після перемовин із Трампом заявив, що обраний президент США «налаштований рішуче»
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
Східний щит
Східний щит
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
ЗМІ: 15-ий пакет санкцій ЄС проти Росії заблокували Литва та Латвія
ЗМІ: 15-ий пакет санкцій ЄС проти Росії заблокували Литва та Латвія
ГоловнаСвіт

​Папа Римський закликав до Різдва припинити вогонь на усіх фронтах

Він згадав про Україну, Палестину, Ізраїль, Ліван, Сирію, М'янму та Південний Судан. 

​Папа Римський закликав до Різдва припинити вогонь на усіх фронтах
Папа Франциск
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 8 грудня, Папа Римський Франциск закликав до Різдва припинити вогонь а на усіх фронтах у світі, у тому числі і в Україні. 

Про це пише Vatican News.

"І далі молімося за мир у стражденній Україні, на Близькому Сході – в Палестині, Ізраїлі, Лівані, а тепер і в Сирії, – в М'янмі, в Південному Судані та скрізь, де люди страждають від війни та насильства. Я звертаюся із закликом до правителів і міжнародної спільноти, щоб ми дійшли до свята Різдва з припиненням вогню на всіх фронтах війни", – сказав папа, виголошуючи промову із вікна Апостольського палацу у Ватикані.

Також він помолився за засуджених до страти в США, щоб їхнє покарання було змінене.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies