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Східний щит
Східний щит
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Бійці ГУР знищили логістику росіян, а також ворожу військову техніку.

Росіян позбавили сигналу антен та ретрансляторів, спалили ворожі транспортні засоби та військову техніку.

Бійці ГУР знищили логістику росіян, а також ворожу військову техніку.
Фото: тг-канал ГУР

Українські розвідники завдали масованих ударів по логістиці окупантів.

Відео оприлюднили у Telegram-каналі ГУР МО.

 "Пріоритет бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України “Firebird” ― знищення логістики, зв’язку та засобів спостереження російських окупантів", ― пишуть в ГУР МО. В оприлюдненому відео ― результати полювання розвідників на одній з ділянок фронту: росіян позбавили сигналу антен та ретрансляторів, спалили ворожі транспортні засоби, замасковану військову техніку, а також завдали удару по укриттях загарбників. 

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