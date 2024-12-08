Українські розвідники завдали масованих ударів по логістиці окупантів.

Відео оприлюднили у Telegram-каналі ГУР МО.

"Пріоритет бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України “Firebird” ― знищення логістики, зв’язку та засобів спостереження російських окупантів", ― пишуть в ГУР МО. В оприлюдненому відео ― результати полювання розвідників на одній з ділянок фронту: росіян позбавили сигналу антен та ретрансляторів, спалили ворожі транспортні засоби, замасковану військову техніку, а також завдали удару по укриттях загарбників.