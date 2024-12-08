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Росіяни засудили співробітницю ЗАЕС за сфабрикованим звинуваченням у спробі диверсії, ‒ Федоров

На окупованій росіянами території Запорізької області фіксують численні випадки незаконних арештів і вироків.

Росіяни засудили співробітницю ЗАЕС за сфабрикованим звинуваченням у спробі диверсії, ‒ Федоров
Фото: gur.gov.ua

На окупованій росіянами території Запорізької області фіксують численні випадки незаконних арештів і вироків, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Зокрема, в Енергодарі співробітницю Запорізької АЕС засудили за сфабрикованим звинуваченням у спробі диверсії.

Федоров зазначає, що тортури та ув’язнення стали звичними методами залякування.

Окрім того, мешканців окупованих територій насильно мобілізують і відправляють на фронт.

“Багато хто змушений брати участь у війні проти власної держави. Попри це, деякі знаходять можливість здатися в полон українським військовим”,  ‒ додав голова ОВА.

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У Центрі нацспротиву повідомили, що окупанти створюють фейкове "козацьке військо" на ТОТ України та призначають "отаманів".

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