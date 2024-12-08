Окупанти створюють фейкове "козацьке військо" на ТОТ України та призначають "отаманів"

Попри наявність "отаманів", самих козаків немає.

Росіяни намагаються імітувати "козацьке військо" на тимчасово окупованих територіях й назначають фейкових керівників мілітарних угруповань.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Росіяни назначили перших "отаманів" створених ними "козацьких"» осередків. Ці люди вже дали присягу окупантам й таким чином стали законною ціллю для Сил оборони України", — ідеться у повідомленні.

Однак, попри наявність "отаманів", самих козаків немає. Тобто ці осередки існують лише в уяві пропагандистів й потрібні суто для намірів кремля привласнити "козацтво".