Келін Джорджеску назвав рішення Конституційного суду Румунії державним переворотом

Кандидат вважає, що керівники румунських партій бояться втратити владу та привілеї.

Антиєвропейський кандидат в президенти Румунії Келін Джорджеску відреагував на рішення Конституційного суду Румунії про скасування першого туру виборів президента країни.

Про це повідомляє телеканал Realitatea.

“У цей день румунська держава взяла демократію і розтоптала ногу. Сьогоднішнє рішення Конституційного суду є не просто юридичною суперечкою. По суті, це формалізований державний переворот. Верховенство права перебуває в штучній комі, а правосуддя, підпорядковане політичним замовленням, практично втратило свою сутність”, - сказав Джорджеску.

На його думку, керівники румунських партій бояться, що втратять свою владу та привілеї.