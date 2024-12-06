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Келін Джорджеску назвав рішення Конституційного суду Румунії державним переворотом

Кандидат вважає, що керівники румунських партій бояться втратити владу та привілеї.

Келін Джорджеску назвав рішення Конституційного суду Румунії державним переворотом
Проросійський ультраправий політик, кандитат у президенти Румунії Келін Джорджеску
Фото: Inquam Photos/Octav Ganea

Антиєвропейський кандидат в президенти Румунії Келін Джорджеску відреагував на рішення Конституційного суду Румунії про скасування першого туру виборів президента країни. 

Про це повідомляє телеканал Realitatea.

“У цей день румунська держава взяла демократію і розтоптала ногу. Сьогоднішнє рішення Конституційного суду є не просто юридичною суперечкою. По суті, це формалізований державний переворот. Верховенство права перебуває в штучній комі, а правосуддя, підпорядковане політичним замовленням, практично втратило свою сутність”, - сказав Джорджеску.

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На його думку, керівники румунських партій бояться, що втратять свою владу та привілеї.

  • Судді Конституційного суду Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. Рішення ухвалили за два дні до другого туру, голосування в межах якого вже почалося для діаспори.

  • Перемога незалежного кандидата Джорджеску стала неочікуваністю. Джорджеску – ультраправий проросійський політик, на користь якого в TikTok агітували близько 25 000 рейкових акаунтів. Попри сумніви в легітимності першого туру, КС спершу все ж визнав його результати законними. 

  • Днями румунський президент розсекретив документи щодо передвиборчої кампанії ультраправого кандидата Коліна Джорджексу. Документи розкривають, як платний контент на підтримку політика просувався на TikTok, не помічений як передвиборча агітація, що є порушенням власних правил платформи та румунського виборчого права. Контент інших кандидатів зазнавав суворішого контролю.

  • Джорджеску заявляв, що витратив “нуль” на передвиборчу агітацію, заперечуючи, що він взагалі нею не займався. 

  • Більше на цю тему – в матеріалі "TikTok проти гречки: несподівані результати першого туру виборів президента Румунії".

  • Результати виборів привели до протестів: учора в Бухаресті люди вийшли на мітинг за кандидатку Ласконі. 

  • Для України кандидат Джорджеску досить небезпечний: він уже встиг зробити обіцянку, що заборонить експорт українського зерна територією країни. 

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