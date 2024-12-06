Келін Джорджеску назвав рішення Конституційного суду Румунії державним переворотом

Антиєвропейський кандидат в президенти Румунії Келін Джорджеску відреагував на рішення Конституційного суду Румунії про скасування першого туру виборів президента країни.
Про це повідомляє телеканал Realitatea.
“У цей день румунська держава взяла демократію і розтоптала ногу. Сьогоднішнє рішення Конституційного суду є не просто юридичною суперечкою. По суті, це формалізований державний переворот. Верховенство права перебуває в штучній комі, а правосуддя, підпорядковане політичним замовленням, практично втратило свою сутність”, - сказав Джорджеску.
На його думку, керівники румунських партій бояться, що втратять свою владу та привілеї.
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Судді Конституційного суду Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. Рішення ухвалили за два дні до другого туру, голосування в межах якого вже почалося для діаспори.
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Перемога незалежного кандидата Джорджеску стала неочікуваністю. Джорджеску – ультраправий проросійський політик, на користь якого в TikTok агітували близько 25 000 рейкових акаунтів. Попри сумніви в легітимності першого туру, КС спершу все ж визнав його результати законними.
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Днями румунський президент розсекретив документи щодо передвиборчої кампанії ультраправого кандидата Коліна Джорджексу. Документи розкривають, як платний контент на підтримку політика просувався на TikTok, не помічений як передвиборча агітація, що є порушенням власних правил платформи та румунського виборчого права. Контент інших кандидатів зазнавав суворішого контролю.
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Джорджеску заявляв, що витратив “нуль” на передвиборчу агітацію, заперечуючи, що він взагалі нею не займався.
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Більше на цю тему – в матеріалі "TikTok проти гречки: несподівані результати першого туру виборів президента Румунії".
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Для України кандидат Джорджеску досить небезпечний: він уже встиг зробити обіцянку, що заборонить експорт українського зерна територією країни.