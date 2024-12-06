Румунські музиканти, режисери, актори та громадські активісти підтримали вчора на мітингу центристську кандидатку Олену Ласконі.

Проєвропейський мітинг у Бухаресті, 5 грудня 2024 року

Вчора у Бухаресті пізно ввечері на продемократичний мітинг напередодні недільного другого туру президентських виборів вийшли тисячі людей, повідомляє Reuters.

Голосування 8 грудня є останнім із трьох голосувань поспіль за новий парламент і президента Румунії. На виборчих перегонах зійдуться ультраправий, проросійський кандидат Келін Джорджеску та лідерка центристів Олена Ласконі.

Перемога Джорджеску "перевернула б прозахідну політику Румунії", підштовхнувши її ближче до поясу держав Центральної та Східної Європи з потужними ультраправими, дружніми до Росії політиками, включно з Угорщиною, Словаччиною та Австрією.

Румунські музиканти, режисери, актори та громадські активісти підтримали Ласконі на мітингу, закликаючи виборців не залишати країну ізольованою в ЄС і НАТО.

Приблизно 3000 людей скандували “Європа!” і “Ні фашизму”, несучи транспаранти з написами “Демократія в небезпеці” і “Наші діти будуть вільними”.

Опитування громадської думки AtlasIntel, проведене 4-5 грудня і цитоване веб-сайтом новин hotnews.ro, показало, що Ласконі незначно випереджає Джорджеску з 48,6% проти 46,4%. Близько 3,1% опитаних заявили, що зіпсують свій бюлетень, а 1,9% не визначилися.

Ультраправі партії також показали хороші результати на парламентських виборах минулої неділі в Румунії, хоча керівні соціал-демократи виявилися найбільшою групою та сподіваються сформувати проєвропейський коаліційний уряд.

Фото: EPA/UPG Проєвропейський мітинг у Бухаресті, 5 грудня 2024 року

Фото: EPA/UPG Проєвропейський мітинг у Бухаресті, 5 грудня 2024 року