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У Бухаресті люди виходять на проєвропейські мітинги перед другим туром президентських виборів

Румунські музиканти, режисери, актори та громадські активісти підтримали вчора на мітингу центристську кандидатку Олену Ласконі.

У Бухаресті люди виходять на проєвропейські мітинги перед другим туром президентських виборів
Проєвропейський мітинг у Бухаресті, 5 грудня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Вчора у Бухаресті пізно ввечері на продемократичний мітинг напередодні недільного другого туру президентських виборів вийшли тисячі людей, повідомляє Reuters.

Голосування 8 грудня є останнім із трьох голосувань поспіль за новий парламент і президента Румунії. На виборчих перегонах зійдуться ультраправий, проросійський кандидат Келін Джорджеску та лідерка центристів Олена Ласконі. 

Перемога Джорджеску "перевернула б прозахідну політику Румунії", підштовхнувши її ближче до поясу держав Центральної та Східної Європи з потужними ультраправими, дружніми до Росії політиками, включно з Угорщиною, Словаччиною та Австрією.

Румунські музиканти, режисери, актори та громадські активісти підтримали Ласконі на мітингу, закликаючи виборців не залишати країну ізольованою в ЄС і НАТО.

Приблизно 3000 людей скандували “Європа!” і “Ні фашизму”, несучи транспаранти з написами “Демократія в небезпеці” і “Наші діти будуть вільними”.

Опитування громадської думки AtlasIntel, проведене 4-5 грудня і цитоване веб-сайтом новин hotnews.ro, показало, що Ласконі незначно випереджає Джорджеску з 48,6% проти 46,4%. Близько 3,1% опитаних заявили, що зіпсують свій бюлетень, а 1,9% не визначилися.

Ультраправі партії також показали хороші результати на парламентських виборах минулої неділі в Румунії, хоча керівні соціал-демократи виявилися найбільшою групою та сподіваються сформувати проєвропейський коаліційний уряд.

Проєвропейський мітинг у Бухаресті, 5 грудня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Проєвропейський мітинг у Бухаресті, 5 грудня 2024 року
Проєвропейський мітинг у Бухаресті, 5 грудня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Проєвропейський мітинг у Бухаресті, 5 грудня 2024 року

  • Раніше США, Франція, Німеччина та Молдова висловили занепокоєння після оприлюднення розсекречених документів, які показали, що Румунія була об’єктом “агресивних гібридних атак Росії” під час виборів.
  • Документи, розсекречені вищою радою безпеки Румунії, показали, що Джорджеску масово рекламували на платформі соціальних мереж TikTok за допомогою скоординованих облікових записів, алгоритмів рекомендацій і платної реклами. Сам ж політик раніше стверджував, що не витрачав коштів на свою кампанію. Більше на цю тему – в матеріалі "TikTok проти гречки: несподівані результати першого туру виборів президента Румунії".
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