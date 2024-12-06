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ЗМІ: сирійські повстанці вже в п'яти кілометрах від важливого міста Хомс

З міста почали виїжджати цивільні. 

ЗМІ: сирійські повстанці вже в п'яти кілометрах від важливого міста Хомс
Члени сирійських курдських загонів народної оборони (YPG) святкують свою перемогу в Кобане, Сирія, 26 січня 2015 р.
Фото: Bild

Сирійські моніторингові сервіси повідомили, що станом на 6 грудня повстанці наблизилися до важливого міста Хомс, взяття під контроль якого дозволить їм перерізати головну дорогу постачання, пише The Guardian.

Сирійська обсерваторія з прав людини стверджує, що Хаят Тахрір аль-Шам та союзницькі війська "наблизилися на відстань п'яти кілометрів віл околиць міста Хомс після отримання контролю над містами Растан та Талбіссе". Відомо, що сьогодні з Хомса почали масово виїжджати місцеві. 

Мешканці та військові моніторинги повідомили, що місто покинули вже тисячі людей. Російська авіація тим часом вночі знищила міст уздовж ключового шосе, аби не дати повстанцям використовувати цей шлях до Хомса. 

  • Учора повстанці витіснили армію режиму Асада з міста Хама – одного з ключових для оборони Дамаска міст. Наступ повстанців триває з 28 листопада.
  • Росія і сирійська армія завдають по містах, над якими вони втратили або втрачають контроль, авіаударів, внаслідок яких загинули десятки мирних людей, зокрема діти. 

  • За даними ГУР, Росія перекидає в Сирію найманців так званих ПВК, аби вони посилили її війська, що підтримують режим Башара Асада. 

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