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У Єврокомісії підтвердили брак коштів на представництва ЄС поза блоком

Кая Каллас доповідала з цього питання в Європарламенті після публікації Politico про намір скоротити кількість дипломатів у країнах, які менш цікаві для ЄС. 

У Єврокомісії підтвердили нестачу бюджету та потребу економити на представництвах Євросоюзу поза блоком. Єврокомісарка Кая Каллас доповідала щодо цього учора в Європарламенті, повідомляє Politico.

Журналісти цього видання з'ясували, що кількість працівників у представництвах ЄС має скоротитися. Скорочення пов'язано з інфляцією і скороченням бюджету у Європейської служби зовнішніх зв'язків. 

"Я не знаю, чий це був план, але не мій", – сказала комісарка. 

Згідно з планом, із яким ознайомилися журналісти, Єврокомісія розглядає скорочення кількості працівників у багатьох посольствах, натомість хоче збільшити персонал у країнах, які цікавлять ЄС найбільше. Деякі посадовці занепокоєні, що це призведе до втрати дипломатичної присутності ЄС у Африці і Латинській Америці. 

Попри невелике збільшення бюджету на 2025, кошти, виділені на зовнішню політику, "залишають нам значну діру, і нам доведеться продовжувати наші суворі заходи економії", – визнала Каллас, хоча вона ухилялася від підтвердження того, що Європейська служба зовнішніх зв'язків планує скоротити людей.

"У цій геополітичній ситуації нам потрібно більше Європи, а не менше, не закривати делегації. Я не кажу, що це погана ідея, але я кажу, що нам потрібно провести аналіз, тому що це може призвести до багатьох наслідків", – сказала вона. 

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