Будівництво сучасної оборонної системи біля Запоріжжя майже завершене, – Іван Федоров
Будівництво сучасної оборонної системи біля Запоріжжя майже завершене, – Іван Федоров
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Блінкен відреагував на заклик голови МЗС запросити Україну до НАТО вже у грудні
Блінкен відреагував на заклик голови МЗС запросити Україну до НАТО вже у грудні
Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
До Києва з неоголошеним візитом прибули високопосадовці ЄС
До Києва з неоголошеним візитом прибули високопосадовці ЄС
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
Зеленський прокоментував ідею про вступ до НАТО частини території України і назвав скептиків українського членства
Зеленський прокоментував ідею про вступ до НАТО частини території України і назвав скептиків українського членства
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Без ТЦК і з анонімізованими даними: Міноборони та МОЗ презентували концепцію реформи ВЛК
Без ТЦК і з анонімізованими даними: Міноборони та МОЗ презентували концепцію реформи ВЛК
ГоловнаСвіт

Єврокомісія нового складу розпочинає роботу

У складі ЄК уперше призначено єврокомісара з питань оборони.

Єврокомісія нового складу розпочинає роботу
Фото: energynews.com.ua

З 1 грудня набуває чинності мандат нової Європейської Комісії, призначеної постановою Європейської ради від 28 листопада 2024 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У постанові міститься нагадування, що, згідно зі статтею 17(5) Договору про Європейський Союз, "нова комісія, що складається з одного громадянина від кожної держави-члена, включно з її головою і високим представником Союзу в закордонних справах і з політики безпеки", працюватиме в такому складі до 31 жовтня 2029 року.

Крім того, на цей період головою призначено Урсулу фон дер Ляєн, її заступником - Каю Каллас, високого представника Союзу з закордонних справ і політики безпеки.

Постанова Євроради також містить список із 25 членів:

  • Магнус Бруннер (Австрія)
  • Марія Луїш Казанова Моргаду Діаш ді Албукеркі (Португалія)
  • Валдіс Домбровскіс (Латвія)
  • Раффаеле Фітто (Італія)
  • Крістоф Гансен (Люксембург)
  • Вопке Гукстра (Нідерланди)
  • Дан Йоргенсен (Данія)
  • Константінос Кадіс (Кіпр)
  • Марта Кос (Словенія)
  • Андрюс Кубілюс (Литва)
  • Аджа Лябіб (Бельгія)
  • Майкл Макграт (Ірландія)
  • Гленн Мікаллеф (Мальта)
  • Роксана Мінзату (Румунія)
  • Тереса Рібера Родрігес (Іспанія)
  • Джессіка Росваль (Швеція)
  • Марош Шефчович (Словаччина)
  • Стефан Сежурне (Франція)
  • Пйотр Серафін (Польща)
  • Йозеф Сікела (Чехія)
  • Єкатерина Захарієва (Болгарія)
  • Дубравка Шуйца (Хорватія)
  • Апостолос Ціцікостас (Греція)
  • Олівер Варгеї (Угорщина)
  • Хенна Марія Вірккунен (Фінляндія).

У складі ЄК уперше призначено єврокомісара з питань оборони. Їх курируватиме Кубілюс. 

Висунута на другий мандат Шуйца обійме посаду, якої раніше в Єврокомісії також не було, - єврокомісара з питань Середземномор'я.

Енергетикою в новій Єврокомісії відатиме Йоргенсен. Захист клімату і декарбонізацію доручено Гукстре. Ветеран ЄК Шефчович, який розпочинає вже четвертий мандат єврокомісара, відповідатиме за торгівлю та економічну безпеку. На Бруннера покладаються внутрішні справи та міграція. У компетенції Захарієвої - наукові дослідження та інновації.

  • 27 листопада Європарламент затвердив новий склад Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, для якої це вже другий термін президентства. Повідомлялося, що першою ініціативою оновленого складу Єврокомісії буде "компас конкурентоспроможності", щоб скоротити розрив у інноваціях між Європою та США і Китаєм, а також підвищити безпеку і незалежність та сприяти декарбонізації. 

Єврокомісія – це виконавчий орган ЄС, може пропонувати зміни до законодавства та формування політик, моніторити їхню імплементацію та керувати бюджетом ЄС. Слідкує за дотриманням законодавства державами-членами блоку. Комісія складається з 27 комісарів – по одному від кожної країни. Висуває їх їхня країна, а представляє – президент Єврокомісії, затверджує – Європарламент. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies