Єврокомісія нового складу розпочинає роботу

З 1 грудня набуває чинності мандат нової Європейської Комісії, призначеної постановою Європейської ради від 28 листопада 2024 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У постанові міститься нагадування, що, згідно зі статтею 17(5) Договору про Європейський Союз, "нова комісія, що складається з одного громадянина від кожної держави-члена, включно з її головою і високим представником Союзу в закордонних справах і з політики безпеки", працюватиме в такому складі до 31 жовтня 2029 року.

Крім того, на цей період головою призначено Урсулу фон дер Ляєн, її заступником - Каю Каллас, високого представника Союзу з закордонних справ і політики безпеки.

Постанова Євроради також містить список із 25 членів:

Магнус Бруннер (Австрія)

Марія Луїш Казанова Моргаду Діаш ді Албукеркі (Португалія)

Валдіс Домбровскіс (Латвія)

Раффаеле Фітто (Італія)

Крістоф Гансен (Люксембург)

Вопке Гукстра (Нідерланди)

Дан Йоргенсен (Данія)

Константінос Кадіс (Кіпр)

Марта Кос (Словенія)

Андрюс Кубілюс (Литва)

Аджа Лябіб (Бельгія)

Майкл Макграт (Ірландія)

Гленн Мікаллеф (Мальта)

Роксана Мінзату (Румунія)

Тереса Рібера Родрігес (Іспанія)

Джессіка Росваль (Швеція)

Марош Шефчович (Словаччина)

Стефан Сежурне (Франція)

Пйотр Серафін (Польща)

Йозеф Сікела (Чехія)

Єкатерина Захарієва (Болгарія)

Дубравка Шуйца (Хорватія)

Апостолос Ціцікостас (Греція)

Олівер Варгеї (Угорщина)

Хенна Марія Вірккунен (Фінляндія).

У складі ЄК уперше призначено єврокомісара з питань оборони. Їх курируватиме Кубілюс.

Висунута на другий мандат Шуйца обійме посаду, якої раніше в Єврокомісії також не було, - єврокомісара з питань Середземномор'я.

Енергетикою в новій Єврокомісії відатиме Йоргенсен. Захист клімату і декарбонізацію доручено Гукстре. Ветеран ЄК Шефчович, який розпочинає вже четвертий мандат єврокомісара, відповідатиме за торгівлю та економічну безпеку. На Бруннера покладаються внутрішні справи та міграція. У компетенції Захарієвої - наукові дослідження та інновації.

27 листопада Європарламент затвердив новий склад Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, для якої це вже другий термін президентства. Повідомлялося, що першою ініціативою оновленого складу Єврокомісії буде "компас конкурентоспроможності", щоб скоротити розрив у інноваціях між Європою та США і Китаєм, а також підвищити безпеку і незалежність та сприяти декарбонізації.

Єврокомісія – це виконавчий орган ЄС, може пропонувати зміни до законодавства та формування політик, моніторити їхню імплементацію та керувати бюджетом ЄС. Слідкує за дотриманням законодавства державами-членами блоку. Комісія складається з 27 комісарів – по одному від кожної країни. Висуває їх їхня країна, а представляє – президент Єврокомісії, затверджує – Європарламент.