Єврокомісія нового складу розпочинає роботу

З 1 грудня набуває чинності мандат нової Європейської Комісії, призначеної постановою Європейської ради від 28 листопада 2024 року.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У постанові міститься нагадування, що, згідно зі статтею 17(5) Договору про Європейський Союз, "нова комісія, що складається з одного громадянина від кожної держави-члена, включно з її головою і високим представником Союзу в закордонних справах і з політики безпеки", працюватиме в такому складі до 31 жовтня 2029 року.
Крім того, на цей період головою призначено Урсулу фон дер Ляєн, її заступником - Каю Каллас, високого представника Союзу з закордонних справ і політики безпеки.
Постанова Євроради також містить список із 25 членів:
- Магнус Бруннер (Австрія)
- Марія Луїш Казанова Моргаду Діаш ді Албукеркі (Португалія)
- Валдіс Домбровскіс (Латвія)
- Раффаеле Фітто (Італія)
- Крістоф Гансен (Люксембург)
- Вопке Гукстра (Нідерланди)
- Дан Йоргенсен (Данія)
- Константінос Кадіс (Кіпр)
- Марта Кос (Словенія)
- Андрюс Кубілюс (Литва)
- Аджа Лябіб (Бельгія)
- Майкл Макграт (Ірландія)
- Гленн Мікаллеф (Мальта)
- Роксана Мінзату (Румунія)
- Тереса Рібера Родрігес (Іспанія)
- Джессіка Росваль (Швеція)
- Марош Шефчович (Словаччина)
- Стефан Сежурне (Франція)
- Пйотр Серафін (Польща)
- Йозеф Сікела (Чехія)
- Єкатерина Захарієва (Болгарія)
- Дубравка Шуйца (Хорватія)
- Апостолос Ціцікостас (Греція)
- Олівер Варгеї (Угорщина)
- Хенна Марія Вірккунен (Фінляндія).
У складі ЄК уперше призначено єврокомісара з питань оборони. Їх курируватиме Кубілюс.
Висунута на другий мандат Шуйца обійме посаду, якої раніше в Єврокомісії також не було, - єврокомісара з питань Середземномор'я.
Енергетикою в новій Єврокомісії відатиме Йоргенсен. Захист клімату і декарбонізацію доручено Гукстре. Ветеран ЄК Шефчович, який розпочинає вже четвертий мандат єврокомісара, відповідатиме за торгівлю та економічну безпеку. На Бруннера покладаються внутрішні справи та міграція. У компетенції Захарієвої - наукові дослідження та інновації.
- 27 листопада Європарламент затвердив новий склад Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, для якої це вже другий термін президентства. Повідомлялося, що першою ініціативою оновленого складу Єврокомісії буде "компас конкурентоспроможності", щоб скоротити розрив у інноваціях між Європою та США і Китаєм, а також підвищити безпеку і незалежність та сприяти декарбонізації.
Єврокомісія – це виконавчий орган ЄС, може пропонувати зміни до законодавства та формування політик, моніторити їхню імплементацію та керувати бюджетом ЄС. Слідкує за дотриманням законодавства державами-членами блоку. Комісія складається з 27 комісарів – по одному від кожної країни. Висуває їх їхня країна, а представляє – президент Єврокомісії, затверджує – Європарламент.