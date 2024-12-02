Міжнародний суд розпочинає слухання щодо зобов’язань країн через зміну клімату

Результати слухань можуть стати підставою для встановлення правових зобов’язань у всьому світі, однак рішення суду буде консультативним.

Сьогодні Міжнародний суд ООН розпочав перші слухання, щоб з’ясувати, що країни зобов’язані робити, відповідно до законодавства, для боротьби зі зміною клімату, повідомляє DW.

Це найбільша така справа в історії світового суду.

Результати слухань, які триватимуть два тижні, можуть стати підставою для встановлення правових зобов’язань у всьому світі.

Протягом двох тижнів Вануату та інші острови в Тихому океані, що перебувають в зоні ризику, будуть у центрі слухань.

“Ми хочемо, щоб суд підтвердив, що дії, які зруйнували клімат, є незаконними”, ‒ заявила агентству Associated Press Маргарета Веверінке-Сінгх, яка очолює юридичну групу Вануату.

Очікується, що понад сто країн і організацій представлять свої заяви на цю тему, ‒ це найбільша кількість, яка коли-небудь була представлена суду в Гаазі.

Слухання відкрилися через тиждень після кліматичного саміту ООН COP29 у Баку, на якому багаті країни погодилися виділяти 300 мільярдів доларів США на рік до 2035 року на кліматичне фінансування для країн, що розвиваються. Цей результат назвали “неадекватним”.

Слухання триватимуть до 13 грудня, висновок суду очікується у 2025 році.

Фото: EPA/UPG Активісти перед Міжнародним судом ООН, який розпочав слухання щодо зобов'язання держав через зміну клімату

Чому зміна клімату обговорюється у Міжнародному суді?

Протягом багатьох років малі острівні держави лобіювали, щоб Генеральна Асамблея ООН запросила у Міжнародного суду думку про “зобов'язання держав щодо зміни клімату”.

“Ми перебуваємо на передовій наслідків зміни клімату. Наш заклик до консультативного висновку Міжнародного суду щодо зміни клімату перебуває у вирішальному моменті, який чітко встановлює міжнародні правові зобов'язання щодо боротьби зі зміною клімату”, ‒ сказав спецпредставник Вануату з питань клімату Ральф Регенвану.

Хоча активісти сподіваються, що результати слухань матимуть далекосяжні правові наслідки для порушників, інші налаштовані скептично, враховуючи, що найвищому суду ООН можуть знадобитися роки, щоб винести рішення.

Додамо, будь-яке рішення не матиме обов'язкової сили, оскільки суд не має конкретних засобів для забезпечення дотримання своїх постанов.