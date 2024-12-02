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Пентагон: США готують "суттєву додаткову безпекову допомогу для України"

США готують додаткову безпекову допомогу для України

Пентагон: США готують "суттєву додаткову безпекову допомогу для України"
США готують "суттєву додаткову безпекову допомогу для України" (архівне фото)
Фото: Генштаб

Сполучені Штати готують "суттєву додаткову безпекову допомогу для України", заявив речник Пентагону Пет Райдер, передає “Голос Америки”.

Він зазначив, що новий пакет США для України "включатиме ключові можливості для підтримки найбільш нагальних потреб України на полі бою, включаючи можливості протиповітряної оборони для ракетних систем, артилерії та протитанкової зброї".

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Також речник Пентагону запевнив, що США працюють над виділенням решти 2,21 млрд доларів США з Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI). Також вони виділяють 6,8 млрд доларів на обладнання під повноваженнями президента.

"Суть в тому, що за вказівкою президента ми витратимо кожен долар, який Конгрес виділив Україні, і щоб поповнити наші запаси", - сказав Райдер і додав, що США "продовжать робити все можливе, щоб Україна отримала необхідну допомогу".

  • Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Джо Байдена готує для України пакет озброєння на суму 725 млн доларів.
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