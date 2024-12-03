Трамп визначився з країною для свого першого закордонного візиту після виборів

Дональд Трамп обрав Францію для своєї першої закордонної поїздки у статусі обраного президента Сполучених Штатів.

Як пише Reuters, республіканець повідомив, що прибуде у суботу до Парижа, щоб особисто побачити відкриття собору Нотр-Дам де Парі після масштабної реконструкції. Найвідоміший храм французької столиці вперше прийматиме відвідувачів після пожежі, яка практично зруйнувала його у 2019 році.

Трамп у своїй соцмережі TruthSocial віддав належне президенту Франції Емманюеля Макрону "за чудову роботу щодо відновлення Нотр-Даму у всій його славі і навіть більше". Про особисту зустріч двох політиків наразі не повідомляли ні у штабі Трампа, ні у Єлисейському палаці.