Суд знову заблокував Ілону Маску рекордну виплату від ради директорів Tesla

Американська Феміда не хоче, щоб бізнесмен отримав 56 мільярдів доларів.

Суд у штаті Делавер вирішив заблокувати отримання Ілоном Маском пакету компенсації від ради директорів компанії Tesla на суму 56 мільярдів доларів. Це вже вдруге найбагатшій людині планети відмовляють у рекордному поповненні зарплатного рахунку.

Як пише The Guardian, суддя Кетлін Маккормік повторила аргументацію рішення майже річної давнини, в якому таку величезну виплату генеральному директору корпорації було названо "надмірною".

Також вона назвала процес визначення розміру компенсації Маску "сповненим недоліків" і вказала на численні конфлікти інтересів у раді директорів: більшість місць там мають близькі соратники Маска.

Натомість компанія Tesla переконує, що 56 мільярдів доларів потрібні для того, щоб майбутній посадовець в новій адміністрації США залишився зацікавленим у тому, щоб інвестувати власні кошти у розвиток виробника електрокарів.