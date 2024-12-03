Суд знову заблокував Ілону Маску рекордну виплату від ради директорів Tesla

Суд у штаті Делавер вирішив заблокувати отримання Ілоном Маском пакету компенсації від ради директорів компанії Tesla на суму 56 мільярдів доларів. Це вже вдруге найбагатшій людині планети відмовляють у рекордному поповненні зарплатного рахунку.
Як пише The Guardian, суддя Кетлін Маккормік повторила аргументацію рішення майже річної давнини, в якому таку величезну виплату генеральному директору корпорації було названо "надмірною".
Також вона назвала процес визначення розміру компенсації Маску "сповненим недоліків" і вказала на численні конфлікти інтересів у раді директорів: більшість місць там мають близькі соратники Маска.
Натомість компанія Tesla переконує, що 56 мільярдів доларів потрібні для того, щоб майбутній посадовець в новій адміністрації США залишився зацікавленим у тому, щоб інвестувати власні кошти у розвиток виробника електрокарів.
- Влітку 2024 року акціонери Tesla погодилися, що Маск має отримати рекордну виплату в корпоративній історії США після першого блокування з боку суду.