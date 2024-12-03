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Суд знову заблокував Ілону Маску рекордну виплату від ради директорів Tesla

Американська Феміда не хоче, щоб бізнесмен отримав 56 мільярдів доларів.

Суд знову заблокував Ілону Маску рекордну виплату від ради директорів Tesla
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Суд у штаті Делавер вирішив заблокувати отримання Ілоном Маском пакету компенсації від ради директорів компанії Tesla на суму 56 мільярдів доларів. Це вже вдруге найбагатшій людині планети відмовляють у рекордному поповненні зарплатного рахунку.

Як пише The Guardian, суддя Кетлін Маккормік повторила аргументацію рішення майже річної давнини, в якому таку величезну виплату генеральному директору корпорації було названо "надмірною". 

Також вона назвала процес визначення розміру компенсації Маску "сповненим недоліків" і вказала на численні конфлікти інтересів у раді директорів: більшість місць там мають близькі соратники Маска.

Натомість компанія Tesla переконує, що 56 мільярдів доларів потрібні для того, щоб майбутній посадовець в новій адміністрації США залишився зацікавленим у тому, щоб інвестувати власні кошти у розвиток виробника електрокарів.

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