Найбільша в корпоративній історії США: акціонери Tesla схвалили виплату 56 млрд доларів Ілону Маску

Акціонери Tesla проголосували за схвалення пакету виплат генеральному директору компанії Ілону Маску в розмірі $56 млрд, а також за перенесення штаб-квартири виробника електромобілів до Техасу, повідомляє Mind.ua із посиланням на Reuters.

Зазначається, що таке рішення дає Tesla більше шансів у суді штату Делавер, який раніше скасував пакет виплат. Голосування також стало «величезною перемогою» для Маска та правління, які дістали підтримку акціонерів, попри опір із боку великих інвесторів, таких, як Glass Lewis та Institutional Shareholder Services.

Пакет виплат, схвалений 2018 року, передбачає надання Маску акцій Tesla, які він може згодом конвертувати в готівку, якщо компанія досягне певних цільових показників щодо зростання та ринкової вартості.

Це рішення сталося на тлі суперечок щодо того, чи дійсно Маск заробив цю виплату. Деякі інвестори стверджують, що пакет надмірно щедрий і що Маск вже має значну вигоду від зростання акцій Tesla.

Однак прихильники Маска стверджують, що він відіграв ключову роль у перетворенні Tesla на одного з найуспішніших автовиробників у світі й заслуговує на винагороду за свої досягнення.

Раніше консультаційна фірма Glass Lewis рекомендувала акціонерам Tesla відхилити пакет оплати праці Маска в розмірі $56 млрд. Пакет оплати праці був запропонований радою директорів Tesla, яка неодноразово піддавалася критиці за тісні зв'язки з Маском. Пакет не містить зарплату чи грошову премію, а базується на ринковій вартості Tesla, яка має зрости до $650 млрд протягом 10 років, починаючи з 2018 року. За даними LSEG, наразі компанія оцінюється приблизно в $571,6 млрд.

Радник із питань довіреності також рекомендував акціонерам голосувати проти переобрання члена ради директорів Кімбала Маска, брата Ілона Маска, тоді як колишнього генерального директора 21st Century Fox Джеймса Мердока було рекомендовано переобрати.