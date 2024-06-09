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​Бронювання військовозобов’язаних у "Дії" буде доступним влітку

Цифровізація прибере людський фактор, автоматизує всі процеси та пришвидшить отримання результатів.

​Бронювання військовозобов’язаних у "Дії" буде доступним влітку
Фото ілюстративне
Фото: informator.ua

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що бронювання військовозобов'язаних у "Дії" буде доступним влітку.

Про це Федоров розповів у телеграмі.

"Працюємо над новою послугою в Дії – електронне бронювання. Уряд підтримав відповідну постанову. Цифровізація прибере людський фактор, автоматизує всі процеси та пришвидшить отримання результатів. Замість тижнів очікувань — година, замість збору купи папірців – кілька кліків. Послуга запрацює вже влітку", – зазначив міністр.

Раніше він повідомляв, що на першому етапі забронювати своїх співробітників онлайн зможуть критично важливі підприємства та компанії, які працюють на потреби Сил оборони.

Якщо бізнес чи державний орган має право на бронювання, керівник через портал Дія подасть списки працівників та засвідчить електронним підписом заяву.

Далі Дія автоматично перевірить по реєстрах, чи справді людина працевлаштована офіційно і чи є про неї дані в Оберегу. Якщо все ок, працівника заброньовано. Весь процес триватиме годину.

Керівник отримає відповідь про бронювання працівника в кабінеті на порталі Дія, а в людини оновиться про це інформація в Резерв+. Якщо вона хоче отримати паперове підтвердження, то така можливість також буде. І обидва формати однаково чинні.

Якщо в бронюванні відмовили, керівник також отримає відповідь у кабінеті на порталі Дія.

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