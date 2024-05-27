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Дані у додатку Резерв+ оновили 14 000 військовозобов'язаних у 124 країнах

Найбільше даних оновили у Польщі, Німеччині та Канаді.

Дані у додатку Резерв+ оновили 14 000 військовозобов'язаних у 124 країнах
Мобільний застосунок "Резерв+"
Фото: скриншот відео

З 18 травня свої облікові дані за кордоном через застосунок Резерв+ оновили вже понад 14 тисяч військовозобов’язаних у 124 країнах.

Про таке повідомили у Міноборони.

Зазначається, що серед країн-лідерів  за кількістю оновлень є Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

Загалом через застосунок Резерв+ свої дані оновили станом на сьогодні понад 1.1 млн військовозобов’язаних. Водночас через ЦНАП — майже 55 тисяч, а через ТЦК — близько 38 тисяч громадян.

  • Додаток  Резерв+ уже доступний у 176 країнах. Його розробка обійшлася у 3,4 млн гривень (86 000 доларів США).
  • У Міноборони анонсували, що незабаром в Резерв+ зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.
  • Тим часом прикордонники не враховують додаток "Резерв+" при перетині кордону військовозобов'язаними чоловіками, натомість перевіряють паперовий військовий квиток з відповідними відмітками та дані щодо особи у базах ДПСУ та Міноборони.
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