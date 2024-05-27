Дані у додатку Резерв+ оновили 14 000 військовозобов'язаних у 124 країнах

Найбільше даних оновили у Польщі, Німеччині та Канаді.

З 18 травня свої облікові дані за кордоном через застосунок Резерв+ оновили вже понад 14 тисяч військовозобов’язаних у 124 країнах.

Про таке повідомили у Міноборони.

Зазначається, що серед країн-лідерів за кількістю оновлень є Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

Загалом через застосунок Резерв+ свої дані оновили станом на сьогодні понад 1.1 млн військовозобов’язаних. Водночас через ЦНАП — майже 55 тисяч, а через ТЦК — близько 38 тисяч громадян.