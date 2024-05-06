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Віцепрем’єр Федоров: Польща продовжить абонплату терміналів Starlink для України

Варшава, як відомо, надала понад 20 тисяч терміналів.

Віцепрем’єр Федоров: Польща продовжить абонплату терміналів Starlink для України
Фото: Telegram/Fedorov

Польща продовжить абонплату терміналів Starlink для України.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за підсумками зустрічі з польським колегою Кшиштофом Гавковським.

"Польща — наш послідовний партнер по треку цифровізації. Країна надала понад 20 тисяч терміналів Starlink, які стали частиною критичною інфраструктури, вони забезпечують українців звʼязком та інтернетом. Сьогодні домовилися, що Польща продовжить абонплату цих терміналів. Вдячний колегам за це рішення", - зазначив Федоров.

Міністр додав, що також підписали меморандум про співпрацю між обома міністерствами, аби впроваджувати спільні проєкти з цифровізації, розвитку IT-індустрії, штучного інтелекту та електронного урядування;

Також очільники відомств обговорили підтримку дата-центру для Державної податкової служби України, який збудували на території Польщі для безпеки важливих даних.

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