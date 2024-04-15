ЦПД разом із ТіkTok боротиметься із російською пропагандою

Центр протидії дезінформації (ЦПД) розпочав офіційну співпрацю з адміністрацією соціальної мережі TikTok, для того, щоб боротися із поширенням російської пропаганди на платформі.
Про це повідомляє пресслужба ЦПД.
Зазначається, що раніше ЦПД оприлюднив список TikTok-каналів, які активно поширюють ворожу пропаганду.
"Наразі Центр проводить ряд заходів з метою блокування зазначених вище сторінок на території України", – повідомили у ЦПД.
Також закликали кристувачів соцмереж повідомляти про ТіkTok-канали, які ведуть підривну діяльність проти України.
"Якщо вам відомі ТіkTok-канали, які ведуть підривну діяльність проти України і ви хочете долучитись до очищення українського інформаційного простору від російського сміття, надсилайте посилання на ворожі ресурси на електронну адресу [email protected]", – наголосили у Центрі.
- У грудні минулого року повідомляли про те, що кампанія зі звинувачення ексміністра оборони України Олексія Резнікова, а також уряду України у корупції була російською таємною операцією. До ІПСО залучили майже 13 тисяч ботів у TikTok.
- А вже у березні цього року українські урядовці склали перелік потенційно небезпечних Telegram-каналів, який передали компанії-розробнику мережі.
- Улютому цього року оприлюднили інформацію, що Кремль поширює інформаційний вплив на Україну через соцмережі. Найбільше – через Telegram.