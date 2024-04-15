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ЦПД разом із ТіkTok боротиметься із російською пропагандою

Центр протидії дезінформації проводить заходи із блокування TikTok-каналів поширення ворожої пропаганди.

ЦПД разом із ТіkTok боротиметься із російською пропагандою
Tiktok(фото ілюстративне)
Фото: EPA/UPG

Центр протидії дезінформації (ЦПД) розпочав офіційну співпрацю з адміністрацією соціальної мережі TikTok, для того, щоб боротися із поширенням російської пропаганди на платформі.

Про це повідомляє пресслужба ЦПД.

Зазначається, що раніше ЦПД оприлюднив список TikTok-каналів, які активно поширюють ворожу пропаганду. 

"Наразі Центр проводить ряд заходів з метою блокування зазначених вище сторінок на території України", – повідомили у ЦПД.

Також закликали кристувачів соцмереж повідомляти про ТіkTok-канали, які ведуть підривну діяльність проти України.

"Якщо вам відомі ТіkTok-канали, які ведуть підривну діяльність проти України і ви хочете долучитись до очищення українського інформаційного простору від російського сміття, надсилайте посилання на ворожі ресурси на електронну адресу [email protected]", – наголосили у Центрі. 

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