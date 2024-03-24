У ньому можна отримати інформацію щодо оформлення документів, соцвиплат, житла тощо.

Українці прибувають гуманітарним потягом зі Львова до Польщі на залізничну станцію Олькуш, 28 лютого 2022 року.

Для українців у Польщі запустили чат-бот "Юридичний порадник 2.0", у якому можна отримати інформацію щодо оформлення документів, соцвиплат, житла тощо.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

"Його створили, щоб надати українцям, які перебувають у цій країні, зручний інструмент доступу до інформації з нагальних питань", – заявили у міністерстві.

Зазначається, що у ньому користувачі можуть безоплатно отримати інформацію щодо:

оформлення документів та пошуку житла;

соціальних виплат, освітніх можливостей, медичних послуг;

працевлаштування і ведення бізнесу;

поїздок між Польщею та Україною, правил перетину кордону тощо.

Крім того, чат-бот містить контакти польських установ, інституцій та організацій, зокрема екстреної допомоги для різних життєвих ситуацій.

Через чат-бот можна надіслати свої запитання фахівцям з імміграційних питань представництва українського благодійного фонду "Право на захист" у Польщі (Right to Protection Poland).

Чат-бот доступний за посиланням.