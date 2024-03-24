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Для українців у Польщі запустили чат-бот "Юридичний порадник 2.0"

У ньому можна отримати інформацію щодо оформлення документів, соцвиплат, житла тощо.

Для українців у Польщі запустили чат-бот "Юридичний порадник 2.0"
Українці прибувають гуманітарним потягом зі Львова до Польщі на залізничну станцію Олькуш, 28 лютого 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Для українців у Польщі запустили чат-бот "Юридичний порадник 2.0", у якому можна отримати інформацію щодо оформлення документів, соцвиплат, житла тощо.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

"Його створили, щоб надати українцям, які перебувають у цій країні, зручний інструмент доступу до інформації з нагальних питань", – заявили у міністерстві.

Зазначається, що у ньому користувачі можуть безоплатно отримати інформацію щодо:

  • оформлення документів та пошуку житла;
  • соціальних виплат, освітніх можливостей, медичних послуг;
  • працевлаштування і ведення бізнесу;
  • поїздок між Польщею та Україною, правил перетину кордону тощо.

Крім того, чат-бот містить контакти польських установ, інституцій та організацій, зокрема екстреної допомоги для різних життєвих ситуацій.

Через чат-бот можна надіслати свої запитання фахівцям з імміграційних питань представництва українського благодійного фонду "Право на захист" у Польщі (Right to Protection Poland).

Чат-бот доступний за посиланням.

  • Польща продовжила дію тимчасового захисту для українців ще на рік. Механізм тимчасового захисту, запущений виконавчим рішенням Ради ЄС у березні 2022, спочатку на один рік, продовжили ще на один рік – до 4 березня 2025.
  • ТАкож у країні продовжили дію заходів щодо допомоги українським біженцям. Норми, які мали бути чинними до 4 березня, продовжено до 30 червня 2024. Йдеться про право воєнних біженців перебувати на території країни, користуватися наданими їм помешканнями та іншими будівлями, а також про чинність їхніх дозвільних документів. 
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