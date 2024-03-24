Для українців у Польщі запустили чат-бот "Юридичний порадник 2.0", у якому можна отримати інформацію щодо оформлення документів, соцвиплат, житла тощо.
Про це повідомили у Мінреінтеграції.
"Його створили, щоб надати українцям, які перебувають у цій країні, зручний інструмент доступу до інформації з нагальних питань", – заявили у міністерстві.
Зазначається, що у ньому користувачі можуть безоплатно отримати інформацію щодо:
- оформлення документів та пошуку житла;
- соціальних виплат, освітніх можливостей, медичних послуг;
- працевлаштування і ведення бізнесу;
- поїздок між Польщею та Україною, правил перетину кордону тощо.
Крім того, чат-бот містить контакти польських установ, інституцій та організацій, зокрема екстреної допомоги для різних життєвих ситуацій.
Через чат-бот можна надіслати свої запитання фахівцям з імміграційних питань представництва українського благодійного фонду "Право на захист" у Польщі (Right to Protection Poland).
Чат-бот доступний за посиланням.
- Польща продовжила дію тимчасового захисту для українців ще на рік. Механізм тимчасового захисту, запущений виконавчим рішенням Ради ЄС у березні 2022, спочатку на один рік, продовжили ще на один рік – до 4 березня 2025.
- ТАкож у країні продовжили дію заходів щодо допомоги українським біженцям. Норми, які мали бути чинними до 4 березня, продовжено до 30 червня 2024. Йдеться про право воєнних біженців перебувати на території країни, користуватися наданими їм помешканнями та іншими будівлями, а також про чинність їхніх дозвільних документів.