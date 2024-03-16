В ніч на 17 березня деякі функції ПриватБанку не працюватимуть

Платежі, поповнення мобільного та перекази в додатку та web-версії Приват24 будуть тимчасово недоступні.

Деякі функції Приватбанку в ніч на 17 березня не працюватимуть через проведення регламентних робіт.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку.

"Задля більш якісного та безпечного обслуговування клієнтів через цифрові сервіси, ПриватБанк проводить регламентні роботи в Приват24 в ніч на 17 березня 2024 року", – зазначив Приватбанк.

Також у фінустанові додали, що під час проведення робіт 17 березня з 0:00 до 5:00 ранку платежі, поповнення мобільного та перекази в додатку та web-версії Приват24 будуть тимчасово недоступні.

"Зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте платежі через Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин", – попередили у банку.