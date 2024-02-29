Додаток "Повітряна тривога" сповіщатиме про наближення ракети або БПЛА

Додаток "Повітряна тривога", який сповіщає українців про загрози, відтепер попереджатиме про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах – наближення ворожої ракети або безпілотника.

Про це повідомив розробник Ajax.

"В оновленій версії 6.0 сповіщення про наближення ракети чи безпілотного літального апарата надходитиме додатково під час дії загальної тривоги. Такі оголошення дозволять сповіщати людей про загрозу саме для їхньої локації", – йдеться у повідомленні.

Щоб отримувати додаткові сповіщення про загрозу, потрібно встановити застосунок "Повітряна тривога" версії 6.0 або оновити вже встановлений. Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android.

Для отримання сповіщень про наближення повітряної цілі, у додатку слід обрати регіон, місто або територіальну громаду. Додаткові сповіщення не надходитимуть, якщо обрати лише область або район. Окремого сигналу про відсутність цілей не буде, тому потрібно буде перебувати в укритті до відбою.

Фото: Скріншот додатка "Повітряна тривога" Повідомлення про підвищену небезпеку

Зазначається, що, окрім нового попередження до застосунку додали:

налаштування гучності сповіщення “Підвищена небезпека!”

сповіщення, якщо повідомлення “Підвищена небезпека!” перестають надходити.

Також нагадали, що інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні чергові Цивільного Захисту в військових обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.