Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Українці ставляться негативно до шести країн світу, - опитування
Українці ставляться негативно до шести країн світу, - опитування
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою
Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою
Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?
Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
ГоловнаТехнології

Додаток "Повітряна тривога" сповіщатиме про наближення ракети або БПЛА

У застосунку вийшло чергове оновлення. 

Додаток "Повітряна тривога" сповіщатиме про наближення ракети або БПЛА
Оновлена "Повітряна тривога"
Фото: Ajax

Додаток "Повітряна тривога", який сповіщає українців про загрози, відтепер попереджатиме про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах – наближення ворожої ракети або безпілотника.

Про це повідомив розробник Ajax.

"В оновленій версії 6.0 сповіщення про наближення ракети чи безпілотного літального апарата надходитиме додатково під час дії загальної тривоги. Такі оголошення дозволять сповіщати людей про загрозу саме для їхньої локації", – йдеться у повідомленні. 

Щоб отримувати додаткові сповіщення про загрозу, потрібно встановити застосунок "Повітряна тривога" версії 6.0 або оновити вже встановлений. Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android.

Для отримання сповіщень про наближення повітряної цілі, у додатку слід обрати регіон, місто або територіальну громаду. Додаткові сповіщення не надходитимуть, якщо обрати лише область або район. Окремого сигналу про відсутність цілей не буде, тому потрібно буде перебувати в укритті до відбою.

Повідомлення про підвищену небезпеку
Фото: Скріншот додатка "Повітряна тривога"
Повідомлення про підвищену небезпеку

Зазначається, що, окрім нового попередження до застосунку додали:

  • налаштування гучності сповіщення “Підвищена небезпека!”
  • сповіщення, якщо повідомлення “Підвищена небезпека!” перестають надходити.

Також нагадали, що інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні чергові Цивільного Захисту в військових обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies