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Компанія OpenAI представила нову модель ШІ Sora, яка створює відеокліпи на основі текстових описів

Поки що Sora доступна лише для невеликої групи тестувальників безпеки.

Компанія OpenAI представила нову модель ШІ Sora, яка створює відеокліпи на основі текстових описів
Головний виконавчий директор OpenAI Сем Альтман
Фото: EPA/UPG

Компанія OpenAI, розробник Chat GPT та інших продуктів, що використовують моделі штучного інтелекту, представила нову модель генеративного ШІ Sora, яка створює відеокліпи високої чіткості на основі текстових описів користувача. 

Sora також може створювати відеокліпи на основі нерухомих зображень, розширювати наявні відео або заповнювати відсутні кадри.

Sora наразі обмежена створенням відео тривалістю хвилину або менше. Поки що Sora доступна лише для невеликої групи тестувальників безпеки, або «червоних команд», які перевіряли модель на вразливість у таких сферах, як дезінформація та упередженість. 

OpenAI також заявив, що створює «класифікатор виявлення», який може ідентифікувати створені Sora відеокліпи, і що він планує включити певні метадані у вихідні дані, які повинні допомогти з ідентифікацією створеного ШІ контенту. 

Нові технології викликають серйозні занепокоєння дослідників у царині дезінформації. Згідно з даними Clarity, фірми з машинного навчання, кількість дипфейків, створених штучним інтелектом, зросла за рік на 900%.

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