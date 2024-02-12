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В Україні можуть впровадити технологію розмінування із штучним інтелектом, – Федоров

ШІ буде ідентифікувати небезпечні об’єкти не лише на поверхні землі, але й глибоко під нею, та автоматично наносити на мапу.

В Україні можуть впровадити технологію розмінування із штучним інтелектом, – Федоров
Фото: Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні працюють над втропадженям у технології розмінування штучного інтелекту. 

"Україна — одна з найбільш замінованих країн світу. Площа забруднення більша, ніж площа Австрії та Чехії разом узятих. Українські розробники штучного інтелекту UADamage працюють над технологією для прискорення ідентифікації мін, снарядів та кратерів від вибухів, де теж можуть міститися небезпечні уламки", – написав Федоров.

За його словами, розробники підʼєднують до сенсорів штучний інтелект. Він ідентифікує та класифікує дані про об’єкти не лише на поверхні землі, а й глибоко під нею, та автоматично наносить їх на мапу. Так розмінування прискорюється в десятки разів, і цей процес загалом стає безпечнішим для людей.

"Технологія від UADamage працює за трьома етапами. Перший — стратегічне планування. Команда використовує супутникові знімки та дані з кадастрів, щоб визначити ступінь замінування території.  Другий — візуальна оцінка на предмет наявності мін та вибухонебезпечних предметів. Територію обстежує дрон з камерою, а штучний інтелект виявляє небезпечні об’єкти.  Третій етап — інспекція під землею та в траві, де використовують різноманітні сенсори", – додав міністр. 

Фото: Михайло Федоров

Він зазначив, що найскладнішим у процесі розмінування, окрім кількості мін, є те, що вони (міни - ред.) можуть бути на значній глибині, тому їх не бачать металошукачі.

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