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"Дія" перестала працювати під час голосування у нацвідборі на "Євробачення"

Користувачі повідомляють про неможливість скористатися послугами. 

"Дія" перестала працювати під час голосування у нацвідборі на "Євробачення"
У "Дії" стався масштабний збій
Фото: скріншот застосунку "Дія"

Сьогодні під час голосування у нацвідборі на "Євробачення-2024" у застосунку "Дія" стався масштабний збій. Після виступу всіх фіналістів, ведучі оголосили про його початок, проте більшість користувачів соціальних мереж повідомили, що під час входу в застосунок з’являється повідомлення "На жаль, трапилася помилка".

"Скільки бажаючих проголосувати за свого кандидата-фаворита Нацвідбору! Дії треба трошки часу, щоб оговтатись від такої кількості відвідувачів. Тож, якщо у вас не відкривається Опитування – спробуйте проголосувати через декілька хвилин", – повідомили у "Дії".

Тим часом на під час трансляції суспільного на екранах з’явтилося повідомлення про те, що "Дія" збільшує потужності.

"У зв’язку із піковим навантаженням на застосунок Дія голосування тимчасово неактивне. Дія збільшує потужності. Голосування відновиться найближчим часом", - йдеться у повідомленні. 

Оновлення. 

Пізніше у "Дії" повідомили, що голосування за переможця національного відбору  буде продовжено, щоб усі встигли віддати голос за фаворита Нацвідбору Євробачення-2024.

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