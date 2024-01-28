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Сталася DDoS-атака на ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Із метою безпеки на певний час обмежать доступ до деяких функцій та ресурсів.

Сталася DDoS-атака на ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Фото: folga.com.ua

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими повідомив про DDoS-атаку на його інформаційні ресурси.

За інформацією Штабу, із метою безпеки на певний час обмежать доступ до деяких функцій та ресурсів.

"Вочевидь, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака ІЛ-76 несе для нього загрозу... Попри всі перепони, Координаційний штаб продовжує роботу над поверненням наших громадян з російської неволі", - йдеться в дописі у телеграм-каналі.

  • Цього місяця на мобільний банк Monobank здійснювалася найпотужніша DDoS-атака. Зафіксували дві хвилі. 
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