Сталася DDoS-атака на ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Із метою безпеки на певний час обмежать доступ до деяких функцій та ресурсів.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими повідомив про DDoS-атаку на його інформаційні ресурси.

За інформацією Штабу, із метою безпеки на певний час обмежать доступ до деяких функцій та ресурсів.

"Вочевидь, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака ІЛ-76 несе для нього загрозу... Попри всі перепони, Координаційний штаб продовжує роботу над поверненням наших громадян з російської неволі", - йдеться в дописі у телеграм-каналі.