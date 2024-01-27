Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов впевнений, що найближчим часом між Росією та Україною все ж відбудеться обмін полоненими.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

"Життя наших людей – військовослужбовців чи цивільних – не має бути в небезпеці. І в тих жахливих умовах, в яких їх там утримують. Все, що можна зробити, – ми зробимо. Я певен, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться", – запевнив Буданов.

Зазначимо, що Буданов також заявив, що жодна сторона не може до кінця відповісти, що саме сталося у ситуації із падінням Іл-76. Серед іншого, Буданов звернув увагу, що російська сторона не показала тіла начебто загиблих українських полонених на доказ своєї версії подій.