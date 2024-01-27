Готується новий пакет санкцій ЄС щодо РФ, – Зеленський

Україна разом із партнерами наблизилася до потрібних рішень щодо заморожених російських активів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Хочу відзначити результати комунікації з партнерами щодо російських активів: за цей місяць ми наблизилися до рішення, якого потребуємо, яке буде справедливим", – наголосив він.

Президент додав, що усі російські активи – активи самої держави-терориста та повʼязаних з нею осіб, – які є в різних юрисдикціях та заморожені, мають працювати для захисту від російської агресії та бути конфіскованими.

"Ми робимо все, щоб це рішення було змістовно підготовлено найближчим часом. Дякую кожному й кожній, хто допомагає нам просувати цей механізм відновлення справедливості", – зауважив Зеленський.

Також президент наголосив на важливості нового санкційного пакета Євросоюзу. Він зазначив, що його готують. Крім цього, готуються нові кроки, щоб обмежити російську здатність обходити санкції.

"Кожен прояв тиску на Росію – це наближення миру. Кожен прояв допомоги Україні – це захист життя. Я вдячний усім, хто з Україною! Дякую всім, хто бʼється, працює заради нашої держави, нашої незалежності, наших людей!", – додав глава України.