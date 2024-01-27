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Офіс Генпрокурора оприлюднив подробиці вбивства цивільних російською ДРГ

54-річний чоловік, який був за кермом,  і його 68-річна сестра загинули.

Офіс Генпрокурора оприлюднив подробиці вбивства цивільних російською ДРГ
російська ДРГ розстріляла цивільних на Сумщині
Фото: Офіс Генерального прокурора

Сьогодні вранці 27 січня ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру з Хотінської громади Сумської області. У Генпрокуратурі розповіли подробиці вбивства.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

За даними слідства, вранці 27 січня окупанти обстріляли транспортний засіб із цивільними, які їхали дорогою між двома селами Хотінської громади Сумського району.

54-річний чоловік, який був за кермом, та його 68-річна сестра загинули.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • Сьогодні вранці ворожа ДРГ розстріляла двох цивільних у Хотінській громаді Сумщини. Відомо, що будинок жертв знаходиться у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні.
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