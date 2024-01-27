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Окупанти продовжують етнічні чистки на ТОТ України, — ЦНС

Російські адміністрації таким чином намагаються позбутися українського підпілля на окупованих територіях.

Окупанти продовжують етнічні чистки на ТОТ України, — ЦНС
Фото: Центр нацспротиву

Окупанти продовжують проводити системні фільтраційні заходи задля витіснення патріотично налаштованого населення на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляють у Національному спротиві.

"Представники зс рф та окупаційних адміністрацій проводять перевірки квартир людей, яким заборонили в’їзд на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Після проведених попередньо фільтраційних заходів окупанти роблять обхід по квартирах з метою передачі їх російським військовим. Якщо квартира пуста – вона наразі опечатується та буде передана або військовим вищої ланки або росіянам, які приїхали працювати в окупаційних адміністрацій.  Якщо в квартирах проживають родичі “заборонених” – наразі їх просто переписують задля контролю", — ідеться в інформації ЦНС.

Таким методом росіяни продовжують викорінювати патріотично налаштоване населення і створюють етнічні чистки.

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