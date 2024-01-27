Головне за ніч та ранок суботи, 27 січня: майже 100 боєзіткнень, 30 відбитих штурмів під Авдіївкою, ДРГ на Сумщині

Уночі 27 січня росіяни атакували Україну чотирма "Шахедами", які знищила ППО, і ракетою "Іскандер-М".

"У ніч на 27 січня 2024 року ворог атакував чотирма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ). Усі чотири знищені на Кіровоградщині", - повідомляють Повітряні сили.

Також російські окупанти ударили ракетою "Іскандер-М" з Ростовської області РФ по Слов’янську.

"Вночі місто знов обстріляли. Ворожа ракета влучила у керамічний цех. Він майже повністю зруйнований. Постраждали прилеглі багатоповерхівки на вул. Дарвіна, дитячий садочок, де розміщується соціальна їдальня. Там вибиті вікна. На щастя, обійшлося без жертв", — повідомив очільник МВА Слов’янська Вадим Лях.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 98 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 8 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Новоградівки Донецької області та Антонівки Херсонської області) та 4 авіаційних ударів, здійснив 78 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, школи, дитячі садочки, торгівельний центр та інша цивільна інфраструктура.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

На Авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 20 атак загарбників неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського.

Наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 27 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 770 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 381 370 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні вранці, 27 січня, ворожа розвідувально-диверсійна група жорстко і цинічно розстріляла брата та сестру з Хотінської громади.

За інформацією Сумської ОВА, будинок жертв - у селі Андріївка, розташованому у 5-кілометровій прикордонній зоні.

”Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій, ви збережете своє життя”, — зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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