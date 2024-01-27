Російські окупанти скинули вибухівку на цивільних в Бериславі. Загинув чоловік

Ще один чоловік отримав поранення.

Сьогодні зранку російська армія скинула вибухівку з безпілотника на жителів Берислава Херсонської області. Внаслідок удару загинув чоловік, ще один — постраждав.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Зранку ворожа армія скинула з безпілотників вибухівку на Берислав. Внаслідок цього удару загинув чоловік. Ще одна людина госпіталізована. Медики продовжують обстежувати постраждалого", — повідомив Прокудін.

Протягом минулої доби росіяни 85 разів обстріляли Херсонську область. У Херсоні окупанти поцілили у навчальний заклад.